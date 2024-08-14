Pendik Marmaray'da kavga kamerada

Pendik'te Marmaray istasyonunda treni beklerken iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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