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Pendik Marmaray'da kavga kamerada

Pendik Marmaray'da kavga kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 09:49
Pendik'te Marmaray istasyonunda treni beklerken iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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