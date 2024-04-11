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Pendik Korusu'nda bayram yoğunluğu! Vatandaşlar ormanlık alanlara akın etti

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 11.04.2024 15:38
İstanbullular bayramın ikinci gününde ormanlık alanlara akın etti.  Pendik Korusu'nda bulunan A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ izlenimlerini aktardı.
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