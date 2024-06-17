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Pencereden giren serçe evin maskotu oldu... Dışarı bıraktıkları serçe her defasında eve dönüyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 14:42
Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Yavru bir serçe 5 gün önce, Kerem Sarmış’ın yaşadığı evin açık penceresinden içeri girdi. Yavru serçenin karnını doyuran Sarmış pencereden dışarı salmak istedi. Kuşu dışarı salan Sarmış, evin içine geri uçtuğunu fark etti. Bir kaç defa bunu deneyen Sarmış, yavru serçenin bir türlü gitmediğini görünce beslemeye karar verdi.
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