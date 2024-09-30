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Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 16:24
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 75 yaşındaki adam, 8 katlı binanın 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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