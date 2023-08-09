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Pençe-Kilit'ten acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

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Giriş: 09.08.2023 20:19
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında 2 askerimiz şehit oldu.” ifadeleri kullanıldı.
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