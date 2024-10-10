10 Ekim 2024, Perşembe
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Pençe- Kilit şehidini babası karşıladı: Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu
Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın naaşı memleketi Elazığ’a getirildi. Havaalanında şehit oğlunun naaşını karşılayan baba Hasan Alan, “Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu” dedi.