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Pençe- Kilit şehidini babası karşıladı: Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu

Pençe- Kilit şehidini babası karşıladı: Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 01:56
Güncelleme:10.10.2024 01:56
Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın naaşı memleketi Elazığ’a getirildi. Havaalanında şehit oğlunun naaşını karşılayan baba Hasan Alan, “Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu” dedi.
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