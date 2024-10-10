Pençe- Kilit şehidini babası karşıladı: Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın naaşı memleketi Elazığ’a getirildi. Havaalanında şehit oğlunun naaşını karşılayan baba Hasan Alan, “Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Ülkesi, devleti, namusu için kahramanca şehit oldu” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN