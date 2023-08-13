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Pençe - Kilit şehidi Teğmen Altınbaş’ın annesi yürekleri sızlattı: İstifa et dedim gerekirse şehit olurum dedi

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Giriş: 13.08.2023 14:02
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın acılı annesi yürekleri sızlattı.
Teğmen Altınbaş’ın annesi yürekleri sızlattı
Teğmen Altınbaş’ın annesi yürekleri sızlattı
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