17 Mart 2023, Cuma
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Pegasus pilotunun savunması ortaya çıktı! 168 kişinin ölümden döndüğü kazada şok itiraf: Sağ motor arızalıydı
Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce iniş sırasında kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının 2 pilotu hakkında, ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma veren ikinci pilot İrfan Yavuz, “Uçağın kontrolünü ele aldığımda otomatik pas geçme sistemini aktif ettiğimi fark ettim ve hemen sistemi devre dışı bıraktım. Uçağın sağ motor geri itiş sisteminde arıza mevcuttu. Sağ motordaki arıza uçuşa engel değildir; fakat sistem çalışsaydı kaza meydana gelmezdi” dedi. İşte detaylar...