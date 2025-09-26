Pazarlık konusu fiyat değil beğeni sayısı oldu! Beğeni karşılığında ürün talep ediyorlar

Sosyal medyada yeni bir akım ortaya çıktı. Kullanıcılar firmalardan bedava ürün alabilmek için beğeni pazarlığı yapıyor. Uzmanlara göre firmalar ise ürünleri vererek binlerce kişiye ulaşmış oluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN