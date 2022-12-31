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Pazarlama profesörü: Burhan Demircan! İstanbul vapurlarının tanıdık yüzü

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Giriş: 31.12.2022 13:18
Güncelleme:31.12.2022 13:30
Biraz da nostalji diyelim...1978 yılına gideceğiz. Vapurlarda seyyar satıcılık yapan Burhan Demircan'ı yakından tanıyalım.
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İstanbul vapurlarının tanıdık yüzü
İstanbul vapurlarının tanıdık yüzü
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