06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Pazarın gözdesi Toros Kaplanı 67 bin liraya alıcı buldu
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarına Adana'dan getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki 'Toros Kaplanı' isimli boğa, 67 bin liraya satıldı.