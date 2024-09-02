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Pazar'da üzüm üretimi yapılıyor

Pazar'da üzüm üretimi yapılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 15:06
Güncelleme:02.09.2024 15:06
Tokat'ın Pazar ilçesinde hayata geçirilen "Bağ projesi" kapsamında üzüm üretimi yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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