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Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti

DHA
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Giriş: 01.07.2021 10:36
Avcılar'da semt pazarı kurulacağını unutan sürücünün park ettiği otomobili gören esnaf, sahibine ulaşamayınca aracı yolun ortasına taşıdı. Pazarın ortasında park edilen otomobil, zabıtanın devreye girerek yaptığı araştırmadan sonra sahibine ulaşılması ardından çadır direkleri yerlerinden oynatılarak pazar alanından çıkartıldı.
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