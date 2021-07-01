01 Temmuz 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pazarda görenleri şaşkına çeviren manzara! Lüks otomobili pazarın orta yerine çekti
Avcılar'da semt pazarı kurulacağını unutan sürücünün park ettiği otomobili gören esnaf, sahibine ulaşamayınca aracı yolun ortasına taşıdı. Pazarın ortasında park edilen otomobil, zabıtanın devreye girerek yaptığı araştırmadan sonra sahibine ulaşılması ardından çadır direkleri yerlerinden oynatılarak pazar alanından çıkartıldı.