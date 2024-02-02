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Pazarcık 1 yılda geri döndü! Asrın felaketinde ağır hasar alan ilçede hükümet yaraları sardı

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Giriş: 02.02.2024 09:00
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi, 1 yıl içinde devlet-millet birlikteliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Belediye Başkanı Yılmazcan, “Deprem sonrası adeta Çanakkale ruhuyla mücadele edildi. Halkımız ile devletimiz el ele verdi,s orunların üstesinden geldik” dedi
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