Pazarcı esnafı alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Salı Pazarı’nın kurulduğu bölgede bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yoğun dumanla kaplanan evde mahsur kalan biri çocuk 3 kişi, pazarcı esnafının yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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