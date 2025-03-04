04 Mart 2025, Salı

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Pazarcı esnafı alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı!

Pazarcı esnafı alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 19:17
Aydın’ın Efeler ilçesinde, Salı Pazarı’nın kurulduğu bölgede bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yoğun dumanla kaplanan evde mahsur kalan biri çocuk 3 kişi, pazarcı esnafının yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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Pazarcı esnafı alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı!
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