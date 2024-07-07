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Pazar yerini değiştiren Adana Büyükşehir’e tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 09:25
Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı'daki semt pazarının yerini değiştirdi. Bu karara hem semt sakinleri, hem de pazar esnafı tepki gösteriyor.
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