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Pazar unutulan otomobilin üzerine lahana tezgahı açıldı

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Giriş: 16.11.2023 16:16
Semt pazarının kurulduğu sokağa park edilen otomobilin sahibine ulaşamayan pazarcı esnafı, bez serdiği otomobili tezgah olarak kullandı. Otomobilin üzerindeki lahanaları gören sürücü şaşkınlık yaşarken, esnafla birlikte lahanaları otomobilin üzerinden indirdi.
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