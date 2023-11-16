16 Kasım 2023, Perşembe
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Pazar unutulan otomobilin üzerine lahana tezgahı açıldı
Semt pazarının kurulduğu sokağa park edilen otomobilin sahibine ulaşamayan pazarcı esnafı, bez serdiği otomobili tezgah olarak kullandı. Otomobilin üzerindeki lahanaları gören sürücü şaşkınlık yaşarken, esnafla birlikte lahanaları otomobilin üzerinden indirdi.