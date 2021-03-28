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Pazar tezgahlarında bahar bereketi! Hangi sebze-meyve ne kadar?

A Haber
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Giriş: 28.03.2021 11:07
Güncelleme:28.03.2021 11:51
Havaların ısınmasıyla yaz meyveleri pazar tezgahlarında yerini almaya başladı.Peki hangi sebze ve meyve tezgahta ne kadar? A Haber ekibi semt pazarının nabzını tuttu. Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergan aktardı.
Tezgahlarda bahar bereketi TEZGAHLARDA BAHAR BEREKETİ
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