Pazar günü 36 ilde kar bekleniyor! Yeni soğuk ve yağışlı hava Türkiye genelinde etkili olacak

Türkiye yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor. Bugün Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

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