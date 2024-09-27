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Pazar Belediyesi çöpleri dereye dökmeye devam ediyor

Pazar Belediyesi çöpleri dereye dökmeye devam ediyor

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 11:59
Rize'nin Pazar ilçesinde kesilen cezaya rağmen belediye çöpleri yerleşim alanına dökmeye devam ediyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Selam Kutlu aktardı.
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