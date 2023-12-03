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Pazar akşamından itibaren yağışlı sistem geliyor! Uzmanlar Marmara’daki rüzgara karşı uyarıyor

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Giriş: 03.12.2023 10:50
Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken uzmanlar özellikle de pazar akşamına işaret etti. Yağışlı sistemin yeniden yurdu etkisi altına alması beklenirken özellikle Marmara bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.
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