Pazar akşamından itibaren yağışlı sistem geliyor! Uzmanlar Marmara’daki rüzgara karşı uyarıyor

Yurtta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken uzmanlar özellikle de pazar akşamına işaret etti. Yağışlı sistemin yeniden yurdu etkisi altına alması beklenirken özellikle Marmara bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN