15 Ağustos 2023, Salı
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Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan'dan başörtülü kadına saldırı
Paw Guards isimli oluşumla "sokak köpeklerinin haklarını savunuyorum" diyen Burak Arslan, büyük bir skandala daha imza attı. Daha önce 81 ilde sokak köpeklerini korumak için "insan öldürmeye" davetiye veren Arslan, bugün başörtülü kadına alçakça bir saldırıda bulundu. Arslan, İstanbul Kağıthane'de parkta topuyla oynayan çocuğun annesine giderek, küçük çocuğun köpeğe saldırdığını söyleyip aileye tahrik edici hareketlerde bulundu. Annenin çocuğunu korumasını dahi hazmedemeyen saldırgan Arslan, kadının başörtüsüne dil uzattı. Görenleri çileden çıkaran olayı kendince kameraya alıp haklılığını ispat etmeye çalışan sözde sokak köpeği savunucu Burak Arslan başörtülü kadına "Türbanından utan" diyerek sabırları taşırdı.