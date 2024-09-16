16 Eylül 2024, Pazartesi
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Patronu ile helalleşmek için gitti abisiyle birlikte öldürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede abi ve kardeşin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin hayatı kaybedenlerin yakınları ilk kez konuştu. Yeğeninin 14 yıldır işletmede çalıştığını ifade eden dayı Hamit Akın, "Patronu ile yaşadığı ufak sıkıntı sonrasında helalleşmek için gitmişti. İş yerinde abisi ile birlikte çapraz ateşte, sırtlarından vurularak öldürüldüler" dedi.