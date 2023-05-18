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Patlama sesi köylülerin ödünü koparıyor! Rize’de kovanlara dadanan ayılara ilginç önlem

DHA
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Giriş: 18.05.2023 12:44
Rize'nin Çayeli ilçesinde Muharrem Çelik, ayılara karşı ilginç bir önlem aldı. Köylüler ise patlama seslerini duyunca korku yaşıyor. İşte hava ve gaz basıncı ile çalışan ilginç sistem...
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