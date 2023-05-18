Patlama sesi köylülerin ödünü koparıyor! Rize’de kovanlara dadanan ayılara ilginç önlem

Rize'nin Çayeli ilçesinde Muharrem Çelik, ayılara karşı ilginç bir önlem aldı. Köylüler ise patlama seslerini duyunca korku yaşıyor. İşte hava ve gaz basıncı ile çalışan ilginç sistem...

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