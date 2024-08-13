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Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Patinaj cinayetinde saklandığı yerde 4 gün sonra yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 13:35
Antalya'da bozulan ticari taksiye yardıma giden çekici şoförüyle, patinaj ve gürültü yaptığı iddiasıyla tartışıp ardından silahla başından vurarak öldürerek olay yerinden kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, gazetecilerin 'neden öldürdün?' sorusunu ise cevapsız bıraktı.
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