01 Kasım 2025, Cumartesi
Patent Kurumu'ndan Minguzzi kararı! Aileyi yaralayan soyadı fırsatçılığı
Evlat acısı yaşayan Minguzzi ailesi isim hakkı için Patent Kurumu’na başvuru yapan vicdansızlarla uğraşıyor bir yandan da ne yazık ki. Ortada yüz kızartıcı bir durum söz konusu. Amaç burada; Minguzzi soyadını kullanıp ticari kazanç sağlamak. Ekibimizin haberinin hemen ardından Patent Kurumu, uyanıkların talebi ile ilgili karar verdi. Bakın o karar ne oldu?