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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İHA
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Giriş: 11.03.2024 10:13
Batman-Siirt Çevre Yolunda otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli iki genç, görenlerin yüreğini ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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