11 Mart 2024, Pazartesi
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Batman-Siirt Çevre Yolunda otomobilin arkasına takılarak yolculuk eden patenli iki genç, görenlerin yüreğini ağza getirdi. Gençlerin tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.