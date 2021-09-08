Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı

Sivas’ta eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen genç adam pastanın içine 8 bin TL değerinde telefon sakladı. Pastayı kestiği sırada telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı. Sivas’ta yaşayan Ayşenur ve Tuna Demir çifti 4 yıl önce dünya evine girdi. Tuna Demir, eşinin doğum gününü erken kutlamak istedi ve ona unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Pastacı olan Demir, eşine doğum günü pastası hazırlayarak içine Ayşenur Demir’in sevdiği 8 bin TL değerinde bir model telefon gizledi. Pastayı süsleyen Demir, evde eşine sürpriz yaptı.

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