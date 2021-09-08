08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı

Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2021 11:18
Sivas’ta eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen genç adam pastanın içine 8 bin TL değerinde telefon sakladı. Pastayı kestiği sırada telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı. Sivas’ta yaşayan Ayşenur ve Tuna Demir çifti 4 yıl önce dünya evine girdi. Tuna Demir, eşinin doğum gününü erken kutlamak istedi ve ona unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Pastacı olan Demir, eşine doğum günü pastası hazırlayarak içine Ayşenur Demir’in sevdiği 8 bin TL değerinde bir model telefon gizledi. Pastayı süsleyen Demir, evde eşine sürpriz yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı
Telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı
MEB’den yeni Covid-19 kararı
MEB'den yeni Covid-19 kararı
Kamyon lastiği sayesinde ölümden döndüler
Kamyon lastiği sayesinde ölümden döndüler
A Haber olay yerinde | Tuzla’da facianın eşiğinden dönüldü
A Haber olay yerinde | Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü
Ters köşe yapan ’safsata’ sorusu!
Ters köşe yapan 'safsata' sorusu!
İstanbul’da 2 tren burun buruna geldi!
İstanbul'da 2 tren burun buruna geldi!
O anlar bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
O anlar bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Sam’a...
Bu kez israfla gündemde! Platonik aşkı Sam'a...
Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
Suveyda filmi gösterime giriyor
Suveyda filmi gösterime giriyor
İstanbul trafiği drone kamerasında
İstanbul trafiği drone kamerasında
Daha Fazla Video Göster