Pasif içiciler de risk altında! “Sigara yasakları artırılmalı”

Sigara içmeyen ancak dumanlı ortamda bulunanlar da risk altında. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, pasif içicilerin de kalp ve akciğer hastalıkları riski ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

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