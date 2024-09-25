Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan iş kazası sonucu sol bacağını kaybeden ve protezle yürüyen 65 yaşındaki Ahmet Güney, oğlunun kedi saldırısından kurtardığı "Paşa"yı evde de dışarıda da yanından ayırmıyor.

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