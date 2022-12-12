Pasaportta randevu sıkıntısı var mı? Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire Başkanı Mehmet Levent Kepçeli A Haber'de yanıtladı

Pasaport başvurularında bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. Randevularda sıkıntılar olduğu iddiaları var. Bu iddaları Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire Başkanı Mehmet Levent Kepçeli'ye sorduk.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN