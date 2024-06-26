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Parlak davasında Polatlar için tahliye kararı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 11:44
Güncelleme:26.06.2024 11:44
Dilan Polat ve Engin Polat'a iş yerini kurşunlatmak davasında tahliye kararı çıktı, Polatların diğer suçlardan tutukluluk halleri devam edecek. Duruşmada neler yaşandı? Engin Polat mahkeme başkanına ne dedi? Dilan Polat neden ağladı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim aktardı.
Parlak davasında Polatlar için tahliye kararı
Parlak davasında Polatlar için tahliye kararı
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