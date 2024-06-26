Parlak davasında Polatlar için tahliye kararı

Dilan Polat ve Engin Polat'a iş yerini kurşunlatmak davasında tahliye kararı çıktı, Polatların diğer suçlardan tutukluluk halleri devam edecek. Duruşmada neler yaşandı? Engin Polat mahkeme başkanına ne dedi? Dilan Polat neden ağladı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zaid Ezim aktardı.