Parkta üvey babasını bıçakladı

Konya’da 21 yaşındaki genç, bir parkta tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli üvey oğul ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN