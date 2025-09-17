Parkta üvey babasını bıçakladı

17 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 17.09.2025 16:29
Konya’da 21 yaşındaki genç, bir parkta tartıştığı üvey babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli üvey oğul ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
