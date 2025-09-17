Parkta kızlarının gözü önünde bıçağı boğazına dayayan adamı polisler ikna etti

Erzincan’da ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen bir kişi, iki genç kızının gözü önünde bıçakla kendine zarar verdi. Şahsı polisler ikna edip elindeki bıçağı bıraktırdı ve hastaneye götürdü.

