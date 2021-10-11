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Parkta çıkan kavgada bir kişi, uçan tekmeyle yere indirdiği şahsı tekmeledi

İHA
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Giriş: 11.10.2021 09:56
Esenyurt’ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlanırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, öğlen saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Uzun süren kavgada uçan tekme ve yumruklarlar havada uçuşurken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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