24 Ekim 2025, Cuma
Parkta adamı 8 yerinden bıçaklayan 2 şahıs yakalandı: Yaralının durumu ağır
Aksaray’da dün gece Kılıçaslan Parkı'nda 44 yaşındaki adamı 8 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Yaralı şahsın hayati tehlikesi sürerken, olayın sosyal medyadaki sözlü tartışmanın buluşarak kavgaya dönüşmesi sonucu yaşandığı ortaya çıktı.