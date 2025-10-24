24 Ekim 2025, Cuma

Parkta adamı 8 yerinden bıçaklayan 2 şahıs yakalandı: Yaralının durumu ağır
Parkta adamı 8 yerinden bıçaklayan 2 şahıs yakalandı: Yaralının durumu ağır

Parkta adamı 8 yerinden bıçaklayan 2 şahıs yakalandı: Yaralının durumu ağır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 19:28
Aksaray’da dün gece Kılıçaslan Parkı'nda 44 yaşındaki adamı 8 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan 2 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Yaralı şahsın hayati tehlikesi sürerken, olayın sosyal medyadaki sözlü tartışmanın buluşarak kavgaya dönüşmesi sonucu yaşandığı ortaya çıktı.
