18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Park yerine AVM'ye vatandaş "dur" dedi! Marmaris'te CHP'li belediyenin AVM'si referanduma gitti

Park yerine AVM'ye vatandaş "dur" dedi! Marmaris'te CHP'li belediyenin AVM'si referanduma gitti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2023 10:41
Muğla Marmaris'te CHP'li belediyenin parka AVM inşaatı projesine vatandaş referandum ile "dur" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Burada denize girenler hasta oluyor
Burada denize girenler hasta oluyor
Park yerine AVM’ye vatandaş dur dedi
Park yerine AVM'ye vatandaş "dur" dedi
Ankara’da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu araçlar hasar gördü
Ankara’da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu araçlar hasar gördü
Aidat isyanı: Kiradan çok ödüyoruz
Aidat isyanı: Kiradan çok ödüyoruz
Ankara’da su borusu patladı
Ankara'da su borusu patladı
Gram için flaş tahmin: 50 TL - 100 TL arasında...
Gram için flaş tahmin: 50 TL - 100 TL arasında...
Meteoroloji’den fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Bu hafta vizyona girecek filmler
Bu hafta vizyona girecek filmler
TÜBİTAK’ta ormanlık alanda yangın
TÜBİTAK'ta ormanlık alanda yangın
İETT Otobüsünün körüğü patladı
İETT Otobüsünün körüğü patladı
Türkiye’nin eğitimde dünü ve bugünü
Türkiye’nin eğitimde dünü ve bugünü
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı!
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı!
Daha Fazla Video Göster