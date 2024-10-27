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Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler

Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 14:30
Antalya'da araç park etme yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada 2-3 kişilik bir grup, cami imamını döverek hastanelik etti. O anlar ise cep telefonuyla kayda giren imamın kızının cep telefonuna yansıdı.
Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler
Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler
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