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Park içindeki kafede korkutan yangın!

Park içindeki kafede korkutan yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 23:57
Esenyurt’ta park içinde bulunan bir kafede gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kafeyi sararken, çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından kafe tamamen kullanılamaz hale gelirken, olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiye ekiplerinin yapacağı inceleme sonrası netlik kazanacak.
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Park içindeki kafede korkutan yangın!
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