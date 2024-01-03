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Park halindeki otomobilin içinden ses sistemini çalan hırsızlar kamerada

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Giriş: 03.01.2024 16:34
Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin yanına başka bir araçla yanaşan hırsızlar otomobil içerisindeki ses sistemini ve teybi çaldı. Hırsızlık anı sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, park halindeki bir aracın yanına başka bir araçla yanaşan hırsızların önce kapıyı açtığı daha sonra bir kişinin aracın içerisine girip hırsızlık yaptıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
Ses sistemini çalan hırsızlar kamerada
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