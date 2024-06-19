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Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi: 1 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.06.2024 13:30
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Kazada bir otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
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