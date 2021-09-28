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Park halindeki otomobile çarparak takla attı

İHA
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Giriş: 28.09.2021 16:06
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sakaoğlu Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak takla attı. Sürücü İ.B. ve yanındaki bir yolcu kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
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