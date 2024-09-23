23 Eylül 2024, Pazartesi
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Park halindeki otomobil alev alev yandı!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.