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Park halindeki otomobil alev alev yandı!

Park halindeki otomobil alev alev yandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 20:07
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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Park halindeki otomobil alev alev yandı!
Park halindeki otomobil alev alev yandı!
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