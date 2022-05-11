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Park halindeki İETT alev alev yandı!

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Giriş: 11.05.2022 23:13
Bugün 2 farklı yerde yaşanan İETT kazalarına akşam saatlerinde yangın da eklendi. Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması olası faciayı önledi.
Park halindeki İETT alev alev yandı!
Park halindeki İETT alev alev yandı!
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