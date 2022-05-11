11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Park halindeki İETT alev alev yandı!
Bugün 2 farklı yerde yaşanan İETT kazalarına akşam saatlerinde yangın da eklendi. Başakşehir'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması olası faciayı önledi.