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Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 09:54
Bursa'da park halindeki hafif ticari bir araç alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
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