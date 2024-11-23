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Park halindeki belediye minibüsü alev alıp! Demir yığınına döndü

Park halindeki belediye minibüsü alev alıp! Demir yığınına döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.11.2024 01:28
Bursa’da saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan belediye minibüsünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası minibüsten alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Park halindeki belediye minibüsü alev alıp!
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