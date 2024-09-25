Park halindeki araçta cansız bedene ulaşıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşlar tüyler ürperten bir manzara ile karşılaştı. Boş arazide park halinde duran bir otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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