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Park halindeki araca çarpıp takla attı! Yardımına vatandaşlar yetişti

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Giriş: 06.12.2023 16:53
İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün yardımına ise olay yerindeki vatandaşlar yetişti.
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