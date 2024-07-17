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Park halindeki araç cayır cayır yandı! İlk müdahaleyi polisler yaptı

Park halindeki araç cayır cayır yandı! İlk müdahaleyi polisler yaptı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.07.2024 15:45
Güncelleme:17.07.2024 15:48
Ankara Çankaya'da bir süpermarketin otoparkında park halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Alevlere ilk müdahaleyi olay yerinden geçen polis ekipleri yangın tüpleriyle yandı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.
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Park halindeki araç cayır cayır yandı!
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