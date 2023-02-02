02 Şubat 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Park eden sürücüye sinirlendi arabasını çöpe attı
Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan otomobil ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi duruma sinirlenip “arabanı çöpe atarım” diyerek otomobil sahibini uyardı. Uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.