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Park eden sürücüye sinirlendi arabasını çöpe attı

İHA
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Giriş: 02.02.2023 13:51
Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar isimli Sanayi Sitesi’nde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan otomobil ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz otomobil sahibi sanayi sitesinde bir esnafın dükkanının önüne otomobilini sürekli park etmesi üzerine dükkan sahibi duruma sinirlenip “arabanı çöpe atarım” diyerek otomobil sahibini uyardı. Uyarılara rağmen 2 gün boyunca dükkanın önünde kalan otomobili çöpe atan esnaf, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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